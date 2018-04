Cup-Halbfinale: SVM will Salzburg stoppen

Im Fußball ÖFB-Cup bestreitet der SV Mattersburg heute das Halbfinalspiel gegen Salzburg. Anpfiff im Pappelstadion ist um 18.00 Uhr. Die Mattersburger wollen den Rekordlauf der Gäste stoppen.

„Es ist ein Spiel David gegen Goliath“, so SVM-Trainer Gerald Baumgartner. „Aber im Cup kann man auch einen scheinbar übermächtigen Gegner ausschalten“, betonte er gleichsam. Baumgartner weiß, wovon er spricht. Mit Regionalligist Pasching holte er 2013 den Cup-Titel. Ein Jahr später erreichte er mit Zweitligist St. Pölten das Endspiel, in dem die Niederösterreicher Salzburg unterlagen. Es ist die bis dato einzige Niederlage Baumgartners bei 22 Cup-Auftritten als Trainer.

Rose: „Mattersburg zuhause schwierig“

Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga wieder auf Meisterkurs, steht in der Europa League im Halbfinale und will auch die Titelverteidigung im ÖFB-Fußball-Cup schaffen. „Mattersburg zuhause ist immer schwierig, das wissen wir und ich glaube, dass das für sie jetzt das Spiel des Jahres ist“, sagt Salzburg-Trainer Marco Rose.

Das Spiel SVM gegen Red Bull Salzburg beginnt um 18.00 Uhr. Im zweiten Cup-Halbfinale trifft Sturm Graz auf Rapid, dieses Spiel überträgt ORF eins ab 20.30 Uhr live.