Oberwart: 1.300 Absolventen feiern Wiedersehen

1.300 ehemalige Schülerinnen und Schüler haben das wohl größte Klassentreffen der Oberwarter Handelsschule und Handelsakademie in der Inform-Halle besucht. Anlass boten die Jubiläen 90 Jahre HAS und 60 Jahre HAK Oberwart.

Der Andrang im Messezentrum/Inform-Halle Oberwart beim Klassentreffen der Oberwarter Handelsschule und Handelsakademie war gewaltig. Viele Begrüßungsbussis wurden verteilt und unzählige Hände geschüttelt. Für viele Absolventinnen und Absolventen war es das erste Wiedersehen nach Jahrzehnten. Christa Pongracz verfasste sogar ein Gedicht in Reimform über das Klassentreffen.

Freude über emotionales Wiedersehen

Nach wenigen Minuten kannten die meisten ehemaligen Schülerinnen und Schüler einander aber wieder. „Ich habe seit Schulschluss viele Leute nicht mehr getroffen. Das ist ein Punkt, wo man wieder zusammenkommt und über die Schulzeit redet“, freute sich Gebhard Baumann aus Kohfidisch. „In meinem Alter ist man ja noch froh, wenn man Kolleginnen und Kollegen trifft von damals, weil ein bisschen verläuft es sich ja“, erzählte Walter Sonnleitner, ehemaliger ORF-Wirtschaftsredakteur.

Optisch, beruflich, aber auch privat verändert

„Ich habe 1989 maturiert und meine Klassenkollegin schon lange nicht mehr gesehen. Ich freue mich, dass jetzt doch ein paar gekommen sind“, so Karina Toth aus Oberschützen. „Viele haben sich verändert, optisch, beruflich, aber auch privat logischer weise. Ich selber gehöre auch dazu, also ich wurde nicht mehr erkannt“, berichtete Angelika Elsik aus Wien.

Auch viele ehemalige Lehrer kamen, darunter auch Erich Werderits. Er war 27 Jahre Direktor der HAK Oberwart.

5.000 Adressen herausfinden

Eine Herausforderung war, die Adressen der 5.000 eingeladenen Absolventinnen und Absolventen für das größte Klassentreffen herauszufinden: „Je mehr man kontaktiert, umso mehr reden die Leute untereinander. Es gibt ein schönes Motto: ‚Beim Reden kommen die Leute zusammen.‘ Und hier sehen wir das Ergebnis.“

Klassenfotos heute und damals

Ein Highlight war nicht nur das Blättern in alten Klassenfotos. Viele nutzten die Chance für ein aktuelles Klassenfoto - und der Höhepunkt des Abends: alle winken gleichzeitig in der großen Messehalle in die Linsen der Fotografen und Kameras.