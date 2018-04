Eisenstadt: Baustellen sorgen für zähen Verkehr

In Eisenstadt starten am Montag zwei größere Baustellen. Der Wasserleitungsverband führt in der Mattersburger Straße Arbeiten an der Wasserleitung durch. Die ÖBB sanieren auf Höhe der Siegfried Marcus-Straße ihre Gleise.

Aufgrund der Bauarbeiten in der Mattersburger Straße und der Siegfried Marcus-Straße in Eisenstadt kommt es ab Montag in beiden Bereichen zu Einschränkungen für den Verkehr. Schon am Montagmorgen sorgten die Einschränkungen für Verzögerungen.

Teilsperren in beiden Fahrtrichtungen

Durch die Arbeiten an der Wasserleitung in der Mattersburger Straße kommt es ab Montag auf Höhe der Kreuzung mit dem Hotterweg zu Teilsperren in beiden Fahrtrichtungen. Jeweils eine Fahrbahn pro Richtung wird für den Verkehr offen gehalten. Im Baustellenbereich gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Die Arbeiten des WLV werden bis zum Ende der Woche abgeschlossen sein.

24 Stunden nicht befahrbar

In der Siegfried Marcus-Straße wird am Montag, beginnend um 19.30 Uhr, der Bahnübergang für 24 Stunden nicht befahrbar sein. Die ÖBB führen in diesem Bereich Gleisarbeiten durch. Die Zufahrten zum Einkaufszentrum Haidäckerpark sowie zur Burgenländischen Gebietskrankenkasse sind von der Sperre nicht betroffen und der Verkehr wird über die Eisbach-Straße umgeleitet. Von der Umleitung ist auch die Stadtbus Linie Vitus betroffen: Am Dienstag, dem 17. April, werden die Haltestellen Fachmarktzentrum, Gebietskrankenkasse/SVB und Haidäckerpark daher nicht angefahren.