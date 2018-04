Leichenfund - Identität weiter unklar

Nach dem Fund von Leichenteilen am Freitag im Neusiedler See bei Rust, wird mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt. Zeitungsberichte, dass es sich um ein Mordopfer handle, werden von der Staatsanwaltschaft nicht bestätigt.

Freitagmittag, etwa einen Kilometer außerhalb der Ruster Bucht, machte ein Schilfschneider bei einer Seehütte einen grausigen Fund und alarmierte die Polizei. Erst nach genauerer Untersuchung war klar, dass es sich bei dem Fund um einen Torso, also den Oberkörper ohne Arme, Beine und Kopf, einer Frau handelte.

zurück von weiter

Leiche schon seit Monaten im See

Am Freitagabend fanden Taucher der Spezialeinheit Cobra auch den Kopf der weiblichen Leiche unweit der ersten Fundstelle. Vermutlich lag die Leiche schon seit Monaten im See. Weitere Körperteile wurden vorerst nicht gefunden, auch keine Teile der Kleidung. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Auch am Wochenende waren die Taucher im Einsatz - mehr dazu in Leiche im Neusiedler See gefunden.

Die relativ windgeschützte Fundstelle lag zwischen einer Seehütte und dem Schilf und ist nur per Boot zu erreichen. Die Seehütten sind zum Teil bewohnt - bei einem Lokalaugenschein der APA am Wochenende wurde gefischt, Kinder spielten auf über dem Wasser aufgehängten Schaukeln und mancher nutzte diesen abgelegenen Ort zum FKK-Sonnenbaden.

Vermisstenlisten und Zähne als Hinweise

Gleichzeitig mit den Tauchern begann auch die intensive Ermittlungsarbeit: Die Exekutive ersucht um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 059 133 103333 oder an jede Polizeidienststelle.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion von Torso und Kopf an. Vermisstenlisten in Österreich und auch in Ungarn werden abgesucht. Auch die Zähne der Leiche könnten Aufschluss über ihre Identität geben.