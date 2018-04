Kombiticket für Burgenlands Burgen

Die Burgen Lockenhaus, Schlaining und Güssing wollen in Zukunft gemeinsam um Gäste werben. Ein Burgen-Kombiticket soll den drei historischen Bauten in Zukunft mehr Tagestouristen bescheren.

Auch wenn rund 80.000 Menschen im Jahr die Burgen Lockenhaus, Schlaining und Güssing besuchen, fehlen angeblich die Tagesgäste. Das wollen Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Familienlandesrätin Verena Dunst (SPÖ) ändern.

Geschichte um Burgenland erleben

„Kinder und ihre Eltern wollen Geschichte erleben. In jeder Burg gibt es eine andere Geschichte. Besucht man alle drei Burgen - das wird natürlich nicht an einem Tag sein, das kann in einer Saison sein - dann bekommt man schon ab der zweiten Burg 30 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis“, so Landesrätin Dunst.

App für gemeinsame Route

Das Kombi-Ticket ist für Werner Glösl von der Burg Schlaing nur ein Startschuss: „Es sollen ja noch viele weitere Projekte folgen, zum Beispiel auch musikalische Projekte. Oder es soll eine spezielle App entstehen, wo wir eine gemeinsame Route aufbauen und die Gäste sich orientieren können.“

Anreiz durch Angebot unterstreichen

Manuel Komosny, Burgmanager in Lockenhaus, sieht im Kombi-Ticket eine Erweiterung des Angebotes: „Es ist einfach aus Kundensicht interessant und das ist für mich so wichtig, dass der Kunde das sieht und sagt ‚ich interessiere mich, ich war in Lockenhaus und es gibt noch andere tolle Schlösser und Burgen‘. Und dann können wir sie auch wirklich dorthin begleiten, mit einem Vorteil noch und das soll der Anreiz sein. Und jeder muss so spezialisiert sein, dass der er sich sowieso abhebt.“

Burgshop: Von der Burgtorte bis zum Burgbier

Einzigartig auf der Burg Güssing soll in Zukunft der Burgshop sein. Burgadministrator Gilbert Lang präsentierte die ersten Produkte: " Die ersten beiden Produkte sind eine Burgtorte und ein Burgbier. Weitere Produkte aus der Region sollen folgen, sprich Burgwasser, Burgwein und Burg-Uhudler, Marmeladen, Burg-Honig - der Gast soll etwas von der Stadt, aus der Region, von Burg-Güssing etwas mitnehmen können."

41.000 Euro kostet der neue Burgshop. Rund die Hälfte wird mit Förderungen aus dem Agrartopf finanziert.