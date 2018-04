NEOS-Klausur: Vorbereitung auf Landtagswahl

Die burgenländischen NEOS positionieren sich für die Europawahl kommendes Jahr und für die Landtagswahl in zwei Jahren. Das ist Thema einer Klausur am Freitag in Eisenstadt gewesen. Derzeit sind sie im Landtag nicht vertreten.

Im Nationalrat sind die NEOS in Opposition, in den Burgenländischen Landtag hat es die Partei nicht geschafft. Sie haben einen einzigen Gemeinderat in Pinkafeld. Das soll sich ändern wünschen sich die NEOS und bringen sich bei einer Klausur in Eisenstadt in Position für die Landtagswahl 2020, nach der erfolglosen Kandidatur 2015.

Seit Juli ist der Unternehmer Dietmar Buxbaum aus Trausdorf Landessprecher. „Unser Hauptthema ist, dass wir uns vorbereiten, die Themen setzen wollen, die Zeitschiene setzen wollen. Zwischenzeitlich vor der Landtagswahl gibt es auch noch die Europawahl, die auch vorbereitet werden muss“, sagte Buxbaum.

ORF

Einziger NEOS-Gemeinderat in Pinkafeld

Seit der Gemeinderatswahl im Herbst ist Eduard Posch der landesweit einzige NEOS Gemeinderat - mehr dazu in Erstes NEOS-Gemeinderatsmandat. „Ich fühle mich nicht einsam. Wir sind eine Gemeinschaft und auch im Austausch mit den anderen Bundesländern“, so Posch. Bei der Nationalratswahl haben die NEOS mit 2,9 Prozent die Grünen im Burgenland überholt - als Konkurrenz sehen die NEOS aber nicht speziell die Grünen, sondern alle Parteien.