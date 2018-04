Reduce Kultursaal Bad Tatzmannsdorf

Der vorläufig letzte Baustein der Erneuerung des Kurzentrums in Bad Tatzmannsdorf ist der neue Kultursaal. Er umfasst 200 Plätze, ist technisch auf dem neuesten Stand und somit ein idealer Schauplatz für Veranstaltungen aller Art.

Das Kurzentrum in Bad Tatzmannsdorf wird seit einigen Jahren schrittweise erneuert. Der neue Kultursaal ist derzeit der letzte Baustein der Erneuerung und kostete rund 2,6 Millionen Euro.

Ergebnis langer Diskussionen

Viele Jahre lang diskutierte man in Bad Tatzmannsdorf über einen neuen Veranstaltungssaal. Jetzt wurde er endlich gebaut - und zwar in ziemlich zentraler Lage neben dem Kurmittelhaus - ein Gemeinschaftsprojekt von Land, Gemeinde und dem Reduce Gesundheitsresort, vormals Kurbad AG, so Vorstandsdirektor Leonhard Schneemann: „Mit dem neuen Saal haben wir jetzt wirklich alle Möglichkeiten, die ein moderner Saal eben braucht, um eben für Kultur und diverse Veranstaltungen genutzt werden zu können. Wir haben hier wirklich einen multifunktional nutzbaren Saal zur Verfügung und der wird hier im Ort Bad Tatzmannsdorf vielen Gästen viel Freude bereiten.“

Niessl: Gut investiertes Geld

Von den 2,6 Millionen Euro Gesamtkosten kommt eine Million vom Land - gut investiertes Geld, betonte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) bei der Eröffnungsfeier: „Wir werden auch in Brüssel und von den zuständigen Stellen des Bundes immer wieder dafür gelobt, dass die Gelder nachhaltig und effizient eingesetzt werden. Und ich kann mich an kein einziges Projekt hier in dieser Gemeinde erinnern, dass nicht gelungen ist.“

Neugestaltung nächstes Jahr abschließen

Die Neugestaltung des Kurzentrums, die mit dem Bau einiger Hotels begonnen hat, soll im nächsten Jahr abgeschlossen werden, sagte Leonhard Schneemann: „Die größere Investition liegt noch vor uns. Wir sanieren gerade das Kurmittelhaus, praktisch das Zentrum unseres Kurzentrums hier. Das wollen wir im nächsten Jahr eröffnen und da ist auch eine große Investitionssumme im Spiel.“ Das neue Kurmittelhaus wird rund 13 Millionen Euro kosten.