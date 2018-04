Brandursache in Trausdorf geklärt

Ein Kabelbrand in der Entlüftungselektrik hat am Mittwoch den Brand in einem Fischlokal in Trausdorf an der Wulka ausgelöst. Zu diesem Schluss kamen die Brandsachverständigen des Landeskriminalamts Burgenland.

In Trausdorf gab es Mittwochabend Brandalarm: Es brannte in einem Fischlokal. Die Feuerwehr musste mehrere Brandherde im Dachbereich löschen - mehr dazu in Trausdorf: Brand in Fischlokal.

Die Brandsachverständigen des Landeskriminalamts Burgenland kamen nun zu dem Ergebnis, dass ein Kabelbrand die Ursache des Feuer gewesen sein dürfte.

FF Trausdorf

Bis Ende Mai geschlossen

Die Dachkonstruktion des Lokals wurde bei dem Brand und den anschließenden Löscharbeiten stark beschädigt. Nach Angaben der Besitzer ist nun ein Teilabbruch und Neuaufbau des Lokals nötig. Es bleibt daher bis Ende Mai geschlossen.