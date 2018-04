Doskozil: Pflegebereich neu aufstellen

Bei der Sitzung der Landesfinanzreferenten am Donnerstag in Wien ist die Abschaffung des Pflegeregresses das zentrale Thema gewesen. Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) meinte, es gehe überhaupt um die Neuaufstellung des Pflegebereichs.

Denn die Länder verlangen vom Bund, dass dieser für die Mehrkosten durch die Abschaffung des Pflegeregresses - im Maximalfall bis zu eine Milliarde Euro - aufkommen soll. Bei der Sitzung habe man sich darauf geeinigt, dass mit dem Bund darüber geredet werden müsse, wie die Kosten zu ersetzen seien, so Doskozil. Es gebe auch klare Fristen, man habe die Möglichkeit bis Ende Juni den Konsultationsmechanismus auszulösen und bis dahin müsse es Gespräche geben.

Denn es gehe aus seiner Sicht nicht nur darum den Pflegeregress zu kompensieren, sondern auch darum, das Pflegemodell grundsätzlich sicherzustellen, sagte Doskozil: „Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir so wie vor ein paar Jahren über die 24-Stunden-Pflege diskutieren, jetzt über den Pflegeregress diskutieren und in zwei, drei Jahren möglicherweise wieder nicht wissen, wie es in der Pflege weitergehen sollte.“