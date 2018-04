50-Jähriger starb nach Drogenkonsum

In Parndorf ist ein 50-jähriger Mann an Drogenkonsum gestorben: Er hatte sich in Wasser aufgelöstes Kokain gespritzt und erlitt daraufhin einen Atemstillstand.

Die Freundin des Burgenländers alarmierte die Rettungskräfte. Als diese eintrafen, konnten sie aber nur mehr den Tod des 50-Jährigen feststellen. Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ dürfte der Mann bereits seit geraumer Zeit mit seiner Drogensucht gekämpft haben.

Link: