Erste Indoor-Farming-Anlage für Wasabi geplant

Ein innovatives Unternehmen aus Oberwart sorgt international für Aufmerksamkeit. Das 16 Monate alte Unternehmen PHYTONIQ forscht im Bereich Indoor Farming: 2019 soll die weltweit erste Wasabi-Produktionsstätte in Betrieb gehen.

Seit mehr als einem Jahr betreibt PHYTONIQ eine Forschungs- und Versuchsanlage in Oberwart: Nach außen völlig abgeschirmt, wird auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern eine neue Technologie für den Gemüsebau in Gebäuden getestet.

Man versuche die idealen Klimabedingungen für die Pflanzen herauszufiltern, sagte der Geschäftsführer von PHYTONIQ, Martin Parapatits: „Wo die Pflanzen im Prinzip in der Luft hängen, die Pflanzenwurzeln hängen frei herum und werden mit einem Sprühnebel aus Wasser und Nährstoffen versorgt.“

Nachhaltige Produktion erklärtes Ziel

Derzeit werden fünf verschiedene Pflanzen - Wasabi, Zucchini, Erdbeeren, Kartoffeln und Knoblauch - getestet. Die Produktion solle sehr nachhaltig erfolgen, sagte Parapatits. Die herkömmliche Landwirtschaft verbrauche rund 60 Prozent des weltweiten Frischwasserbedarfes und verursache rund 31 Prozent der relevanten Klima-Emissionen. Es gebe Länder, in denen Wasser und Boden kontaminiert und die Luft verschmutzt sei.

PHYTONIQ spare 95 Prozent an Wasser und produziere vollkommen pestizidfrei, so Parapatits. Man wolle aber keine Konkurrenz zur herkömmlichen Landwirtschaft sein und wähle Sorten und Produktionsstätten so aus, dass man Importraten minimiere beziehungsweise außerhalb der Saison regional produziere, erklärte Parapatits.

25 Tonnen Wasabi in Indoor-Farming-Anlage

Als erstes Großprojekt plant PHYTONIQ in Oberwart eine Wasabi-Produktionsstätte zu errichten. Der Baustart ist noch für heuer geplant. Wasabi sei die am schwersten zu kultivierende Pflanze der Welt, komme ursprünglich aus dem Fernen Osten. Dieser könne aber den Bedarf an der Pflanze, die in der Kulinarik und Medizin nachgefragt werde, nicht decken.

In einer eigens entwickelten Indoor-Farming-Anlage sollen pro Jahr rund 25 Tonnen Wasabi in höchster Qualität produziert werden. Geplant sei eine Betriebsstätte mit acht Etagen und insgesamt 2.300 Quadratmetern Produktionsfläche, so Parapatits. Rund elf Millionen Euro sollen in das Projekt investiert werden. Neben Eigenmittel und Förderungen werden - auch via Crowdfunding-Kampagne - noch Investoren gesucht. Mittelfristig sollen Technik und Know-how weltweit exportiert werden.