Roma seit 25 Jahren anerkannte Volksgruppe

Die Roma feiern heuer ein Jubiläum: Sie wurden vor 25 Jahren als Volksgruppe in Österreich anerkannt. Der Kulturverein Österreichischer Roma organisiert dazu heuer eine Reihe von Veranstaltungen.

Maßgeblich verantwortlich für die Anerkennung als Volksgruppe war Rudolf Sarközi, Gründer des „Kulturvereins Österreichischer Roma“. Der Verein plant im heurigen Jubiläumsjahr zahlreiche Veranstaltungen. Christian Klippl - der nach dem Tod von Rudolf Sarközi im März 2016 - die Obmannschaft im „Kulturverein Österreichischer Roma“ übernommen hat, wünscht sich unter anderem, dass die Geschichte der Roma in den österreichischen Schulen noch intensiver behandelt wird.

Die Österreicher sollten auch über die Volksgruppen lernen und wissen, warum sie in bestimmten Gebieten entstanden seien und wie lange sie schon da seien, so Klippl. Wenn die Geschichte der Volksgruppe in den Schulen aufbereitet werde, hoffe er auch, dass die Ablehnung abnehme.