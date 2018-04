Gute Noten für Arbeitgeber Energie Burgenland

Im aktuellen „trend“-Ranking der 300 besten Arbeitgeber belegt die Energie Burgenland Rang 13. Innerhalb der Energiebranche schaffte es der burgenländische Energieversorger sogar auf den ersten Platz.

Man freue sich sehr über dieses hervorragende Ergebnis und dass die Maßnahmen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so gut ankämen, so Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits. Laut eigenen Angaben sichert die Energie Burgenland rund 1.500 Arbeitsplätze im Burgenland. Davon seien allein 891 Mitarbeiter im Konzern tätig. Man setze auf ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot. Derzeit werden 40 Lehrlinge ausgebildet.

Die Mitarbeiter seien das Fundament für den Erfolg am Energiemarkt, betonte Vorstandsdirektor Alois Ecker. Indem man in die Mitarbeiter investiere, investiere man auch in eine vielversprechende Zukunft.

