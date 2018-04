Akutordination: Ärzte orten Falschinformation

Eine Facebook-Seite macht seit zwei Wochen Stimmung gegen die neuen Akutordinationen. Die Ärztekammer kritisiert die Seite und vermutet politisch motivierte Falschinformation. Im Impressum der Seite steht die Bezirks-ÖVP Neusiedl am See.

„Wussten Sie, dass in den neuen Akutordinationen Kinder unter 14 Jahren nicht behandelt werden dürfen?“ - diese Behauptung wird auf der Facebook-Seite „Hilfe - unsere Gesundheitsversorgung ist krank“ aufgestellt und jetzt von der Ärztekammer Burgenland in einer Presseaussendung entschieden zurückgewiesen. In den Akutordinationen bekommen laut Ärztekammer alle Patienten ärztliche Hilfe, unabhängig vom Alter.

Lediglich an den Krankenhausstandorten, an denen es eine Kinderabteilung gebe, würden Kinder unter 14 nicht in der Akutordination, sondern direkt in der Kinderambulanz behandelt, stellte die Ärztekammer klar. Das gilt für Oberwart und Eisenstadt.

ÖVP Bezirksparteileitung Neusiedl als Herausgeber

Die Ärztekammer spricht von „offenbar politisch motivierten Falschinformationen“. Auf den ersten Blick wirkt die Facebook-Seite so, als hätte sie keinen parteipolitischen Charakter - ein Parteilogo etwa sucht man vergeblich. Schaut man aber im Impressum nach, ist dort die ÖVP-Bezirksparteileitung Neusiedl am See als Herausgeber angegeben.

Auf Nachfrage des ORF Burgenland bestätigte das auch ÖVP-Bezirksparteichef Rudolf Strommer. Er widersprach aber dem Vorwurf, Falschinformationen zu verbreiten. Die Behauptung, dass Unter-14-Jährige nicht in den Akutordinationen betreut werden dürften, werde man prüfen und gegebenenfalls korrigieren, sagte Strommer.

