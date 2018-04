Winterdienst heuer öfter im Einsatz

In 128.000 Stunden haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Winterdienstes diese Saison den Schnee von Burgenlands Straßen geräumt. Fast 13.000 Tonnen Salz wurden gestreut. Das ist wesentlich mehr als im Jahr zuvor.

Denn in der Saison 2016/2017 absolvierte der Winterdienst 98.519 Einsatzstunden und verbrauchte mit rund 7.400 Tonnen beinahe nur die Hälfte der Salzmenge dieses Winters. Insgesamt gab es in dieser Saison an 54 Tagen Schneefall im Burgenland.

73 Winterdienst-Fahrzeuge legten heuer insgesamt 3.570 Fahrstreifenkilometer für die Verkehrssicherheit im Burgenland zurück. Dafür wurden 60.000 Schneestangen und 20.000 Stück Schneewände aufgestellt. Die 390-köpfige Mannschaft des Winterdienstes ist mit insgesamt 15 Straßenmeistereien im ganzen Bundesland positioniert.