Stau beendet Fluchtversuch von Alkolenker

Wegen einer eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitung wollte die Polizei am Wochenende auf der A3 ein Fahrzeug anhalten. Der Lenker flüchtete und wurde am Grenzübergang Klingenbach in alkoholisiertem Zustand gestoppt.

Bei Routinekontrollen nahmen Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Mattersburg am Samstagvormittag auf der A3-Südostautobahn Geschwindigkeitskontrollen vor. Im Gemeindegebiet von Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wurden die Beamten auf einen italienischen Sportwagen aufmerksam, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Sopron unterwegs war.

Hohes Verkehrsaufkommen beendet Flucht

Sofort verfolgten die Beamten den Sportwagen. Der Lenker missachtete jedoch die Haltezeichen der Polizisten und beschleunigte sein Fahrzeug. Der Fahrer konnte letztlich beim Grenzübergang Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) angehalten werden. Aufgrund von starkem Verkehrsaufkommen hatte sich dort ein Stau gebildet. Eine neuerliche Fahrerflucht war damit unmöglich.

Der 38-jährige Mann aus Ungarn konnte weder einen Führerschein, noch den Zulassungsschein für seinen italienischen Sportwagen vorweisen. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Den 38-Jährigen erwarten nun, neben einem Führerscheinentzugsverfahren, mehrere Anzeigen.

Mit 157 km/h durch 70er-Zone

Zwischen Weiden und Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) ging der Polizei am Samstag ein Raser ins Netz. Der Mann aus der Slowakei war mehr als doppelt so schnell, als erlaubt unterwegs. Eine Radarmessung ergab, dass er in einem Straßenabschnitt mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h, mit 157 Stundenkilometern unterwegs war. Auch in diesem Fall wurde eine Anzeige erstattet.