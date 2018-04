Heiße Spur nach Wettbüro-Überfall

Nach zwei Überfällen auf ein Wettbüro in Eisenstadt hat die Polizei nun eine konkrete Spur zu einem Verdächtigen. Die Landespolizeidirektion bestätigte am Montagmorgen entsprechende Meldungen in Tageszeitungen.

Gleich zwei Mal innerhalb von einer Woche wurde Ende März ein Wettbüro in Eisenstadt überfallen. Nun hat die Polizei einen konkreten Verdächtigen. Es handelt sich dabei um einen 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha (Niederösterreich). Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der „Kornen Zeitung“ und des „Kurier“.

20-Jähriger „dringend tatverdächtig“

Der Mann stehe unter dringendem Tatverdacht und sitze derzeit in der Justizanstalt Eisenstadt in Haft, hieß es seitens der Polizei. Am Montag werde über die Untersuchungshaft entschieden, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Der 20-jährige Niederösterreicher soll außerdem auch ein Wettbüro im steirischen Fürstenfeld überfallen haben. Zum Verhängnis wurde dem Räuber offenbar ein Privatdetektiv, der kurz nach dem Überfall in der Steiermark am Tatort vorbeifuhr und sich das Kennzeichen eines Firmenwagens aufschrieb, weil ihm dieser Verdächtig vorkam.

ORF

Die Spur führte die Ermittler bis zu einer Firma nach Bruck an der Leitha. Dort stießen die Beamten auf einen Mitarbeiter, der sich in Widersprüche verwickelte. Er wurde am Wochenende festgenommen.

Wettbüro mit Waffe überfallen

Wie berichtet, wurde das Wettbüro in der Eisenstädter Mattersburgerstraße Ende März bereits zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche überfallen - mehr dazu in Erneut Wettbüro in Eisenstadt überfallen. Der Verdächtige soll dabei zuerst einen 18-jährigen Kunden im Eingangsbereich mit einer Waffe bedroht haben und dann in das Lokal vorgedrungen sein. Dort soll er von dem Angestellten mit vorgehaltener Waffe Geld gefordert haben.

