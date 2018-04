Einsatzkräfte trainieren Terrorbekämpfung

Seit Ostermontag trainieren Bundesheer und Polizei in Ostösterreich die Terrorbekämpfung. Ab Montag üben die Spezialeinsatzkräfte aus insgesamt fünf Ländern und Österreich im Burgenland.

Im Raum Schachendorf und Schandorf finden am Montag und Dienstag Übungen statt. Man sei bemüht, die Beeinträchtigung der Lebensqualität für Menschen und Tiere so gering wie möglich zu halten und bitte die Anrainer in der Gegend um Verständnis, so das Verteidigungsministerium. Betroffen ist nicht nur das Südburgenland, sondern auch der Landesnorden. Denn in der Gegend rund um Wiener Neustadt kommt es von Montag bis zum Mittwoch zu vermehrten Hubschrauber-Einsätzen und dadurch zu einem höheren Lärmpegel.

Einsatzkräfte aus fünf Ländern zu Gast im Burgenland

Die Manöver sind Teil einer fast zweiwöchigen Übung. Geprobt werde dabei die „Zusammenarbeit im städtischen Umfeld bei der Terrorbekämpfung“, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Im Zuge der Übung sind Polizei- und Militäreinsatzkräfte aus fünf Ländern zu Gast: aus Polen, Schweden, Deutschland, Dänemark und den USA. Aus Österreich sind das Jagdkommando und die Cobra mit dabei. Abgeschlossen wird die Übung am kommenden Freitag.