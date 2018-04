Tipps für gesunden Schlaf

Etwa ein Viertel aller Österreicher leidet an Schlafstörungen. Was man dagegen tun kann, wann Schlafstörungen zum gesundheitlichen Problem werden - darüber informiert der ORF im „Bewusst Gesund“-Schwerpunkt „Schlaf dich wach“.

Was führt zu schlechtem Schlaf? Welche Rolle spielen Stress und Schichtarbeit? Welche gesundheitlichen Folgen kann Schlafmangel haben? Welche Auswirkungen haben Smartphone, Laptop und Fernseher auf den Schlaf? Wann ist nächtliches Schnarchen nicht nur lästig sondern auch gefährlich für Herz und Gehirn? Diese und weitere Fragen beantworten Ärzte, Physiotherapeutinnen und andere Experten im Rahmen des „Bewusst Gesund“-Schwerpunktes zum gesunden Schlaf in allen Medien des ORF Burgenland.

ORF

Schlaflabor-Mediziner beantwortet Hörerfragen

Von Montag bis Freitag werden die verschiedenen Aspekte des Schwerpunktthemas behandelt. Am Montag beantwortet ein Mediziner des Schlaflabors im Krankenhaus in Oberpullendorf im „Radio Burgenland Nachmittag“ ab 15.00 Uhr die Fragen der Hörerinnen und Hörer. Schon am Sonntag werden Ihre Fragen am „Radio Burgenland“-Aktionstelefon unter der Nummer 02682/646 02 entgegengenommen.

Link: