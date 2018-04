„Licht ins Dunkel“: Leser spenden 16.000 Euro

16.097,62 Euro sind heute von der „BVZ“ in Kooperation mit der Raiffeisenlandesbank zu Gunsten der ORF- Spendenaktion „Licht ins Dunkel“ übergeben worden. Das Geld kommt u.a. dem Kinderdorf Pöttsching zugute.

Schon seit vielen Jahren unterstützen die Leserinnen und Leser der Wochenzeitung „BVZ“ die Aktion Licht ins Dunkel - heuer wurden 16.097,62 Euro gespendet.

ORF

Geld für Therapien und Einrichtung

Zehn Prozent davon fließen in den Soforthilfefonds, der Rest wird aufgeteilt zwischen dem Kinderdorf in Pöttsching und der Behindertenwohngemeinschaft in Jennersdorf von Rettet das Kind.

In Pöttsching werden von der Spende Therapien für Kinder und Jugendliche finanziert und in Jennersdorf geht es vor allem um die Einrichtung der kürzlich errichteten Wohngemeinschaft.