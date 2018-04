Auf Prostatakrebs aufmerksam machen

Das Prostatakarzinom ist bei Männern die häufigste Krebsart. Daher macht die Krebshilfe Burgenland bei der Motomotion auf dieses Thema aufmerksam. Erstmals wird dabei im Burgenland ein begehbares Prostatamodell präsentiert.

Ein Großteil der Besucher der Motomotion in Oberwart ist männlich. Aus diesem Grund wollen die Veranstalter und die Krebshilfe Burgenland in Kooperation mit der Urologieabteilung des Krankenhauses in Oberwart auf das Thema Prostatakrebs und entsprechende Vorsorge aufmerksam machen.

Die Motomotion biete sich dafür an, sagte Andrea Konrath, Geschäftsführerin der Krebshilfe Burgenland. Die Zielgruppe seien Männer ab dem 45. Lebensjahr, so Konrath. Während der Automesse wird erstmals im Burgenland ein auch begehbares Prostatamodell aufgestellt.

Fachliche Erklärungen für Interessierte

Das Modell ist etwa zwei Meter breit, fünf Meter lang, zwei Meter hoch und an die 450 Kilogramm schwer. Es kann aber nicht nur besichtigt werden. Interessierte können sich auch fachliche Erklärungen geben lassen, sagte der Leiter der Urologieabteilung im Oberwarter Krankenhaus, Gottfried Pfleger.

Das Modell stelle auf der rechten Seite die Harnblase und die Samenblase dar. Die Prostata selbst sei hier offen. Man sehe die Harnröhre, die durch die Prostata durchgehe. Angedeutet würden dabei auch die unterschiedlichen Erkrankungen der Prostata, darunter auch das Prostatakarzinom, so Pfleger.

Vorsorgeuntersuchung sei kurz und schmerzfrei

Gerade dieses Karzinom könne für Männer besonders gefährlich werden, vor allem dann, wenn es nicht rechtzeitig erkannt werde, sagte Pfleger. Vorsorge sei der entscheidende Punkt. Man habe in Österreich jährlich etwa 1.200 Männer, die an Prostatakrebs versterben würden. Die einzige schon diese Zahl zu senken sei die Vorsorge, so Pfleger.

Die Vorsorgeuntersuchung sei in der Regel schmerzfrei und dauere nur wenige Minuten. Bei einer rechtzeitigen Diagnose seien die Heilungschancen sehr gut. Man könne das entweder mit einer Operation oder mit Bestrahlung behandeln, sagte Pfleger. Im Burgenland erkranken jährlich rund 170 Männer an Prostatakrebs.

