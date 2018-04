Austrotherm expandiert in der Türkei

Der Dämmstoffproduzent Austrotherm, der auch Standorte in Purbach und Pinkafeld hat, ist weiter auf Expansionskurs in der Türkei. Im April hat Austrotherm ein Werk in Ankara eröffnet, es ist der dritte Produktionsstandort in der Türkei.

2008 wagte Austrotherm den Sprung in die Türkei und nahm ein Werk in Istanbul in Betrieb, 2013 folgte Izmir und nun die Hauptstadt Ankara.

Die Türkei sei ein riesiger Markt und Dämmen sei auch dort mittlerweile ein Gebot der Stunde, sagte Austrotherm-Geschäftsführer Gerald Prinzhorn: "Die Türkei ist derzeit ein sehr stark wachsender Markt, der stark auf Dämmung setzt. Damit war es für uns ein logischer Schritt, dass wir, nachdem wir zwei Werke gut in Betrieb haben, ein drittes in der Zentralregion in Betrieb nehmen.

ORF

„Expansion tangiert heimische Standorte nicht“

Zwei Millionen Euro investiert Autrotherm in Ankara. Mit diesem neuen Werk hat der Dämmstoffhersteller aktuell 22 Produktionsstandorte in elf Ländern und beschäftigt etwas mehr als 1.000 Mitarbeiter, 280 davon in Österreich und zwar in der Zentrale in Wopfing in Niederösterreich sowie in den burgenländischen Werken in Purbach und Pinkafeld. Die Expansion in der Türkei tangiere die heimischen Standorte nicht, sagte Prinzhorn: „Je stärker die Austrotherm-Gruppe insgesamt ist, desto stärker sind auch die Standorte in Österreich. So gesehen hat es natürlich eine Auswirkung, aber jetzt nicht, dass irgendwelche Produktionen verlagert werden würden, weil wir ja ein Gut erzeugen, das man nur 200 Kilometer transportieren kann. Es hat also keinen unmittelbaren Einfluss auf die österreichischen Standorte.“ Die Dämmstoffe über weitere Strecken als 200 Kilometer zu transportieren wäre demnach nicht wirtschaftlich.

2017 hat die im österreichischen Familienbesitz befindliche Austrotherm-Gruppe einen Umsatz von 351 Millionen Euro erwirtschaftet und damit einen neuen Rekord erreicht.

Links: