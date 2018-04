Richter in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Nach seinem schweren Autounfall am Osterwochenende wurde Landtagsabgeordneter Johann Richter aufgrund seiner Kopfverletzungen in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Das teilte der FPÖ-Klub am Freitag in einer Aussendung mit.

Seit vergangenen Dienstag werde Landtagsabgeordneter Johann Richter (FPÖ) im Allgemeinen Krankenhaus in Wien betreut. Aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen sei er nun in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden. Das teilte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar am Freitag im Auftrag der Familie Richters in einer Aussendung mit. Sobald sich sein Gesundheitszustand wesentlich verändert, werde man das mitteilen, hieß es darin.

Schwere Kopfverletzungen erlitten

Wie berichtet verunglückte der 66-Jährige in der Nacht auf Samstag in seiner Heimatgemeinde Deutsch Tschantschendorf (Bezirk Güssing). Richter war laut Polizei alleine im Auto unterwegs. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Der 66-Jährige wurde dabei aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt - mehr dazu in FPÖ-Abgeordneter Richter bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Johann Richter sitzt seit dem Jahr 2015 für die FPÖ im Burgenländischen Landtag. Seit zwei Jahren ist er auch Bezirkspartei-Obmann im Bezirk Güssing.