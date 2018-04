„picture on“ Festival vollständig ausverkauft

Das „picture on“ Festival im südburgenländischen Bildein ist gut vier Monate vor Beginn in der zweiten August Woche auch heuer wieder zur Gänze ausverkauft. Das Festival startet heuer in seine bereits 19. Auflage.

Am 10. und 11. August 2018 steht in der 350-Einwohner-Gemeinde Bildein (Bezirk Güssing) auch heuer wieder die Musik im Vordergrund. So wie auch schon in den vergangenen Jahren war auch heuer wieder der Andrang auf die Tickets besonders groß. Mittlerweile ist das Festival, gut vier Monate vor Beginn, restlos ausverkauft.

Gelände fasst maximal 3.000 Besucher pro Tag

Bereits im Dezember des Vorjahres wurden die ersten Tickets ausgegeben. Sie waren schon damals rasch vergriffen. In einer weiteren Aktion kurz vor Ostern wurden nochmals 200 Karten ausgegeben, die ebenso schnell Abnehmer fanden. Die Festivaltickets sind seit Beginn des Festivals begrenzt. Pro Tag fasst das Festivalgelände maximal 3.000 Menschen. Pläne die Veranstaltung auszuweiten gebe es zwar seit Jahren, die würde man aber in der Schublade lassen. Das kleine Festival solle seinen Charme bewahren, heißt es von den Veranstaltern schon seit einigen Jahren.

Viele heimische Künstler auf der Bühne

Auch heuer konnte man mit Bands wie Calexico, Sepultura, The Darkness oder den Rock-Legenden Ten Years After wieder ein hochkarätiges Line-Up zusammenstellen - mehr dazu in „picture on“: Rocker im Dorf. Aber auch Fans von österreichischen Künstlern kommen heuer voll auf ihre Kosten. Unter anderem stehen heimische Musiker wie Vodoo Jürgens, Birgit Denk, Naked Lunch, Fuzzman oder Bo Candy & His Broken Hearts auf der Bühne.

Ein Anliegen des Festivals ist es jedes Jahr auch die junge burgenländische Musikszene zum Zug kommen zu lassen. Neben der Band „All Your Sorrows“ aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung oder der „Coffeeshock Company“ aus dem Bezirk Oberpullendorf wird auch heuer wieder die Siegerband des burgenländischen Bandwettbewerbs „America is waiting“ einen Auftritt haben.