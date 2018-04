16. Motomotion in Oberwart eröffnet

Im Messezentrum Oberwart findet von Freitag bis Sonntag die 16. Motomotion und die sechste Pannonia Custom Show statt. Die Motomotion gehört mittlerweile zu den größten Automessen im Südosten Österreichs.

In der heurigen Ausgabe ist die Motomotion weiter gewachsen. Erstmals seit Bestehen ist diesmal das gesamte Messezentrum Oberwart bei der Automesse in Betrieb. Insgesamt sind 120 Aussteller vertreten, darunter 26 Automarken. Vor allem neue Technologien würden heuer im Fokus stehen, sagte Markus Tuider von der Burgenland Messe.

Fokus liegt auf neuen Technologien

Zum Beispiel werde ab April in Österreich bei Neuwagen eine Funktion eingebaut, die bei Unfällen einen automatischen Notruf absetze. Auch darüber kann man sich bei der Messe an diesem Wochenende informieren. Außerdem versprechen die Veranstalter viel Action, denn unter anderem wird ein Showcar namens „Rockabilly Freakout“ präsentiert. Dieses Fahrzeug habe bei den renomierten Shows in den Vereinigten Staaten alle Preise abgeräumt, hieß es.

ORF

Fünf unterschiedliche Workshops

Zeitgleich mit der Motomotion findet die Pannonia Custom Show statt, heuer bereits zum sechsten Mal. Sie zählt zu den größten Shows in ganz Österreich wenn es um spezielle Motorräder geht. Hier dreht sich alles um umgebaute und frisierte Zweiräder. Täglich werden im Rahmen der Messe fünf unterschiedliche Workshops kostenfrei angeboten.

Sensibilisierung für Prostatakrebs-Vorsorge

Weil das Publikum bei der Messe überwiegend männlich ist, möchte man gleichzeitig auf ein wichtiges Thema, nämlich auf die Prostatakrebs-Vorsorge, die Männer ab dem 45 Lebensjahr beginnen sollten, aufmerksam machen. Die Krebshilfe ist daher auf der Motomotion mit einem begehbaren Prostata-Modell vertreten, das man jeden Tag in der Halle 3 besichtigen kann.