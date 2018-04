Landtag: Familienförderung wird reformiert

Die Familienförderung des Landes ist am Donnerstag mit einer Novelle reformiert worden. SPÖ und FPÖ wollten unter anderem die Antragsfrist für Familien verlängern. Der ÖVP-Abänderungsantrag dazu wurde abgelehnt.

Mit dem Familienförderungsgesetz wird der sogenannte Gratiskindergarten im Burgenland geregelt. 11.000 Anträge werden jedes Jahr von Eltern an das Land gestellt, um die Kosten für den Besuch des Kindergartens refundiert zu bekommen, sagte die SPÖ-Abgeordnete Edith Sack: „Alleine die Kinderbetreuungsförderung für Eltern durch das Land Burgenland macht im Jahr 4,3 Millionen Euro aus. Insgesamt investiert das Land jährlich fast 35 Millionen Euro in eine leistbare Kinderbildung und Betreuung - inklusive Personalkostenförderung, Unterstützung von Bauvorhaben der Gemeinden.“

Novelle: Längere Antragsfrist und Online-Einreichung

Mit der heutigen Novelle soll unter anderem die Antragsfrist für Eltern verlängert werden, außerdem können Anträge künftig auch online gestellt werden.

Die ÖVP forderte, dass die Förderungen direkt von den Kinderbetreuungseinrichtungen beantragt werden, sagte ÖVP-Abgeordnete Michaela Resetar: „Man muss sich vorstellen, es sind in Summe 11.000 Anträge, die jährlich von den Eltern eingebracht werden müssen, um die Fördermittel zu erhalten. Und die einzelnen Familien sind in Wahrheit Bittsteller, die das einreichen müssen, damit sie überhaupt zu den Förderungen kommen.“ Außerdem forderte die ÖVP in einem Abänderungsantrag eine Indexanpassung der Familienförderung, die seit 2009 nicht erhöht wurde.

FPÖ: Unfinanzierbare Forderungen der ÖVP

FPÖ-Klubobmann Geza Molnar sprach von unfinanzierbaren Forderungen der Volkspartei. „Was Sie seit dem vom Wähler erzwungenen Austritt aus der Landesregierung pausenlos machen und ununterbrochen tun, das ist einzig und alleine Geld zu verlangen für alles und von jedem. Wenn wir von Anfang an auf Sie gehört hätten, dann würde sich das Land längst auf dem Weg zum Bankrott befinden. Das spielt es mit uns nicht“, so Molnar zu den Abgeordneten der ÖVP.

Grünen waren für Abänderungsantrag der ÖVP

Die Grünen sind prinzipiell mit der Kinderbetreuung im Burgenland zufrieden, können aber die Forderungen der ÖVP unterstützen, sagte Abgeordnete Regina Petrik: „Es braucht sehr wohl eine Erhöhung von Förderung, die aber dann in die Qualität gesteckt wird. Insofern können wir dem Abänderungsantrag zustimmen.“

Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland sprach sich für Bürokratieabbau aus. Der ÖVP Antrag solle nochmals diskutiert werden.

Keine Mehrheit für ÖVP-Abänderungsantrag

Der ÖVP-Abänderungsantrag fand allerdings keine Mehrheit. Der ursprüngliche Antrag zur Novelle des Familienförderungsgesetzes wurde einstimmig angenommen.