Sternsinger so erfolgreich wie noch nie

Die Sternsinger haben heuer nach Weihnachten in Österreich so viel Geld wie noch nie gesammelt: 17,46 Millionen Euro sind zusammengekommen und auch das Ergebnis im Burgenland kann sich sehen lassen.

Die Sternsinger sammeln Geld für 500 Hilfsprojekte und Entwicklungszusammenarbeit in 20 verschiedenen Ländern in Lateinamerika, Afrika und Asien.

ORF

717.118 Euro im Burgenland gesammelt

Die Burgenländerinnen und Burgenländer haben sich auch heuer wieder großzügig gezeigt, sagte Rebecca Gerdenitsch-Schwarz von der Katholischen Jugend & Jungschar: „Wir sind stolz und glücklich wieder ein ganz großartiges Ergebnis zu haben. Mehr als 4.500 Sternsinger haben heuer im Burgenland großartige 717.118,18 Euro ersungen.“ Damit hat man das Ergebnis des Vorjahres in etwa gehalten.

Kindern und Jugendlichen Zukunft schenken

Das Geld geht an Projekte wie zum Beispiel CECIM in Nicaragua, erklärte Gerdenitsch-Schwarz: „Die Mitarbeiter von CECIM sind darum bemüht, Kindern und Jugendlichen handfeste Ausbildung zu geben, damit sie dann einen Beruf haben, von dem sie dann auch gut leben können.“

ORF/Varga-Herbst

Viele für Sternsingen begeistert

Heuer waren besonders viele Jugendliche bereit, in den Ferien für den guten Zweck von Haus zu Haus zu ziehen. „Die Teilnahme schwankt immer von Jahr zu Jahr - einmal sind mehr Kinder, einmal sind weniger Kinder unterwegs. Aber heuer freut es mich, dass ich sehr viele Rückmeldungen von den Pfarren bekommen habe, dass sie mehr Materialien brauchen, weil mehr Kinder unterwegs sind“, so Gerdenitsch-Schwarz.

Für das große Interesse gibt es laut Gerdenitsch-Schwarz zwei Gründe: Das Sternsinger-Brauchtum sei in den Pfarren fest verankert und die Mitarbeiter der Katholischen Jugend & Jungschar seien schon ab November an den Schulen und in den Pfarren unterwegs, um über die Aktion zu informieren.