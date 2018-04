Fabio Halb: Jüngster Bürgermeister

Seit Oktober des Vorjahres kann die südburgenländische Gemeinde Mühlgraben bundesweit mit einer Besonderheit aufwarten. Mühlgraben stellt mit dem 21-jährigen Fabio Halb (SPÖ) nämlich Österreichs jüngsten Bürgermeister.

Seit rund einem halben Jahr ist Fabio Halb nun im Amt. Der große Vertrauensvorschuss bei der Bürgermeisterwahl im Vorjahr, wo er trotz eines Gegenkandidaten, fast 80 Prozent der Stimmen bekam, motivierte den Jungpolitiker aus Mühlgraben für seine Aufgabe besonders. Die Arbeit als Bürgermeister mache ihm täglich mehr Freude, sagte Halb.

„Man muss sagen, die Zeit vergeht sehr schnell - auf der einen Seite war es für mich etwas Besonderes, auf der anderen Seite war es sehr intensiv. Ich freue mich auf die Zeit und auf die Zukunft, die mir noch bevorsteht“, so Halb.

Zusammenarbeit funktioniert

Im Gemeinderat von Mühlgraben ist die SPÖ mit acht, die ÖVP mit zwei und eine Bürgerliste mit einem Mandatar vertreten. Die Zusammenarbeit in der Gemeindestube funktioniere recht gut, sagte Halb. Obwohl er mit 21 der jüngste im Gemeinderat ist, fiele ihm die Überzeugungsarbeit bei den älteren Gemeinderatskollegen durchaus leicht. Man respektiere sich gegenseitig, so Halb.

Abwanderung entgegensteuern

„Ich bin trotzdem der Bürgermeister, auch wenn ich jünger bin. Ich muss alle anderen auch respektieren. Ich schätze auch jeden sehr, der sich die Zeit nimmt, für unsere Bevölkerung zu arbeiten“, meinte Halb. Infrastrukturmäßig ist die Gemeinde Mühlgraben, die seit 1992 wieder selbstständig ist, gut aufgestellt. Der 400-Einwohner-Ort hat ein Budget von 850.000 Euro und beschäftigt acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Halb will Kommunalpolitik mit Augenmaß betreiben.

„Ziele gibt es sehr viele. Am wesentlichsten ist das Gegensteuern gegen die Abwanderung, damit wir uns hier stabilisieren können und wieder einen Aufwärtstrend schaffen können. Auch den Zusammenhalt in so einer kleinen Gemeinde wollen wir uns wieder erarbeiten“, sagte Halb. Beruflich ist der jüngste Bürgermeister Österreichs bei der OSG beschäftigt.

