Zwei Schwerverletzte bei Zweirad-Unfällen

Am Mittwoch haben zwei Unfälle mit Zweirädern in Großwarasdorf und Neufeld zwei Schwerverletzte gefordert. In Großwarasdorf kam es zu Mittag zu einem weiteren Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Zwischen Großwarasdorf und Langental (beide Bezirk Oberpullendorf) verunglückte am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer. Der Mann dürfte laut Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland gestürzt sein. Der Motorradlenker musste mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 16“ in das Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen werden.

Schwerverletzter wird in Fahrzeug eingeklemmt

Zwei weitere Verletzte gab es bei einem Verkehrsunfall, ebenfalls im Gemeindegebiet von Großwarasdorf, zu Mittag. Aus bisher ungeklärter Ursache dürfte sich dabei ein Auto überschlagen haben. Eine Person wurde dabei schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die beiden Verletzten wurden vom Notarzt in das Krankenhaus Oberpullendorf gebracht. Die Unfallursache blieb vorerst unklar.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Moped

Bereits am Vormittag ist es in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Moped gekommen. Ein 81-jähriger Autofahrer wollte aus einer Einfahrt in die Landesstraße 216 abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 68-jährigen Mopedlenker, der zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurde. Der Gemeindearzt leistete Erste Hilfe, anschließend brachte ein Notarztwagen den Verunglückten ins Spital.