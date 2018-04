Marktlücke: Mobile Salzgrotte für Pferde

Pollenallergie, Schnupfen, Atemwegserkrankungen - darunter leiden, besonders im Frühjahr, nicht nur Menschen. Auch Pferde reagieren empfindlich. Zwei Unternehmer aus Neusiedl am See haben daraus jetzt eine Geschäftsidee entwickelt.

Das Unternehmer-Duo Marco Lambert und Herwig Erlacher aus Neusiedl am See hat diese ambulante Therapie für Pferde in Deutschland entdeckt und sie nun nach Österreich gebracht. Konkret handelt es sich dabei um eine Inhalationskammer für Pferde, die ähnlich wie eine klassische Salzgrotte für den Menschen funktioniert.

Behandlung für lungenkranke Pferde

Einer der Patienten des Unternehmer-Duos ist der 23-jährige Warmblut-Wallach Ricardo. Früher war er ein erfolgreiches Turnierpferd, doch jetzt, nach dem Ende seiner Karriere, ist er krank geworden. Ricardo leide seit mehreren Jahren an der Atemwegserkrankung COPD. Das bedeute, dass er schwerer Luft bekomme als andere Pferde, so Pferdebetreuerin Cornelia Martschitz.

45 Minuten in der mobilen Salzgrotte Das Unternehmer-Duo aus dem Bezirk Neusiedl am See empfiehlt zwischen drei und fünf Behandlungen.

Zur Linderung des Leidens von Ricardo möchte man nun mit der mobilen Salzgrotte für Pferde etwas Neues ausprobieren. Die Salzgrotte kommt dabei direkt in den Stall des Pferdes nach Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See). Innerhalb von zehn Minuten kann mit der Behandlung begonnen werden. Das Pferd bekomme nun eine fünfprozentige Sole aus dem Toten Meer. Zusätzlich schalte man noch negativ-ionisierten Sauerstoff dazu, damit das auch noch tiefer in die Lunge hineingeht, sagte Marco Lambert.

Inhalieren als Teil der Therapie

Für das ehemalige Turnierpferd ist es nicht die erste Behandlung. Er durfte bereits einige Male in der Inhalationskammer entspannen. Die behandelnde Tierärztin des Pferdes ist überzeugt, dass er davon wesentlich profitiert. Das nütze mit Sicherheit etwas, da das Inhalieren ein Teil der Therapie von lungenkranken Pferden sei, nämlich bei solchen die chronisches Asthma haben, wie man beim Menschen sagen würde, so Tierärztin Gabriela Wagner. Da sei das Inhalieren ein Stützpfeiler der Therapie.

Ein Besuch in der Salzgrotte dauert rund 45 Minuten. Die Betreiber empfehlen drei bis fünf Anwendungen. Diese Wohlfühl-Oase ist aber nicht nur für kränkelnde Senioren-Gäule gedacht. „Wo ich wirklichen Einsatz sehe, ist bei Pferden, die wirklich ein bisschen lungenkrank sind - das seien immer mehr und ganz viele - die in den Turniersport gehen sollen“ so Tierärztin Gabriela Wagner. Damit habe man eine wirksame Waffe und bleibe frei von Doping, so Wagner.

Gesamtes Bundesgebiet soll abgedeckt werden

Darin sieht auch das Unternehmer-Duo viel Potential. Der Pferdemarkt per se, sei ein wirtschaftlich ganz interessanter und spannender Markt, sagte Unternehmer Herwig Erlacher. Das Potential liege darin, dass in Pferde und auch in die ganze Pferdewelt unglaublich viel Geld investiert werde, so Erlacher. Marco Lambert und Herwig Erlacher haben sich jedenfalls den österreichischen Markt gesichert und wollen schon bald mit weiteren Standorten das gesamte Bundesgebiet abdecken.