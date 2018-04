PVA: Klassische Kur hat ausgedient

Bei der Pensionsversicherungsanstalt PVA tritt die „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ an Stelle der klassischen Kur. 2014 wurde in acht Kurorten, darunter Bad Tatzmannsdorf, ein Pilotversuch gestartet, der nun zu Ende ist.

Seit dem Ende des österreichweiten Pilotversuchs läuft die „Gesundheitsvorsorge Atkiv“ nun mittlerweile im Regelbetrieb. Im Vordergrund steht dabei die Vorsorge. Das Programm setzt vor allem auf Bewegung und damit auf körperliche Ertüchtigung. Während bei der klassischen Kur eher passive Behandlungen wie Massagen im Mittelpunkt standen, seien es beim neuen Modell Fittnessübungen, sagte der ärztliche Leiter des Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart), Herbert Melchart.

Mentale Hilfestellungen gegen Stress

Neben den Bewegungsübungen sollen die Kurgäste auch in Seminaren und Workshops zu einer Änderung des Lebenswandels ermutigt werden. Auch der mentale Bereich spiele eine wichtige Rolle, so Melchart. Wenn Menschen psychisch belastet seien, egal ob beruflich oder im Arbeitsprozess, stelle man ihnen Hilfestellungen vor, wie sie mit diesen Belastungen umgehen können und zu Ruhe, Erholung und Regeneration kommen aber auch wie sie stressresistenter werden können, sagte Melchart.

Seit Ende 2014 haben insgesamt 4.000 Kurgäste in Bad Tatzmannsdorf an dem Probebetrieb der „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ teilgenommen. Seit drei Wochen befinde man sich im Regelbetrieb, sagt Melchart. Ziel des neuen Modells sei es, dass Berufstätige länger gesund und damit auch länger im Berufsleben bleiben können. Pensionisten andererseits sollen durch die erhöhte Fitness länger ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Klassische Kur wird weiterhin angeboten

Aber auch die klassische Kur wird in Bad Tatzmannsdorf weiterhin angeboten. Die Pensionsversicherung habe das so für sich entschieden, dass es ab nun nur mehr dieses neue Modell gebe und nicht mehr die herkömmliche Kur. Andere Sozialversicherungen seien bis jetzt noch bei dem älteren Modell geblieben, da laufe wohl noch ein Prozess, so Melchart. Pro Jahr kommen rund 10.000 Gäste für einen Kuraufenthalt nach Bad Tatzmannsdorf.