Koch: „Aufbruchsstimmung mitnehmen“

Der Karfreitag gilt in den christlichen Kirchen im Zusammenhang mit Ostern als einer der höchsten Feiertage. Für die evangelischen Kirchen ist der Karfreitag, neben dem Reformationstag, der wichtigste Feiertag im Kirchenjahr.

Im voraufgezeichneten Studiogespräch in „Burgenland heute“ am Freitag geht Superintendent Manfred Koch darauf ein, was vom Jubiläumsjahr 2017 zum 500.Jubiläum der Reformation geblieben ist: „Geblieben ist der Wunsch und die Überlegung nach Nachhaltigkeit. Wir wollen die Aufbruchsstimmung weiter in die Zukunft mitnehmen. Wir wollen versuchen, zum Beispiel Lutherlieder mit geänderten und aktualisierten Texten und Melodien zu erarbeiten, damit das Wesentliche des Glaubens dem heutigen Lebensgefühl des Menschen entspricht“, so Koch.

Koch: „Bewusst mitgestalten“ Superintendent Manfred Koch im Gespräch mit „Burgenland heute“-Moderator Martin Ganster.

Gemeindevertretungswahlen im April

Im Jahr nach dem Reformationsjubiläum gibt es heuer wieder einen Höhepunkt im evangelischen Kalender, nämlich die Gemeindevertretungs-Wahlen im April - mehr dazu in 32.000 Evangelische wählen Gemeindevertretung. Bei den letzten Wahlen vor sechs Jahren gab es eine Beteiligung von mehr als 60 Prozent.

ORF

Koch hofft bei den diesjährigen Wahlen auf eine ähnlich hohe Beteiligung. „Unsere Gemeindevertreter gestalten ja das Gemeindeleben. Sie sind nicht pro forma gewählt, sondern sie sind die, die ausschlaggebend sind im Gemeindeleben“, so der Superintendent.

Gut funktionierende Ökumene

Die Ökumene im Burgenland funktioniere weiterhin sehr gut. Im Juli geht man gemeinsam auf Pilgerreise, nämlich zu den Stätten Martin Luthers und der heiligen Elisabeth von Thüringen von Erfurt bis Wittenberg, auch die Gewinnerin des Gewinnspiels „Heiliger Bim Bam“ auf Radio Burgenland wird mit dabei sein - mehr dazu in „Heiliger Bim Bam“: Pilgerreise gewonnen.

Bei derartigen Veranstaltungen verbringen Superintendent Koch und Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics auch privat Zeit gemeinsam. „Nach dem Programm setzt man sich noch zusammen und plaudert über Gott und die Welt. Es ist auch das private Miteinander ein sehr gutes. Und das macht auch den Charme einer Pilgerreise aus“, erklärt Koch.