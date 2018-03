Flüchtlinge holen Pflichtschulabschluss nach

Die Volkhochschule Burgenland hat im Vorjahr einen Pflichtschullehrgang für Flüchtlinge gestartet. Der Lehrgang ist mittlerweile beendet, 13 Jugendliche aus Syrien und Afghanistan freuen sich über ihren Abschluss.

Für den Berufseinstieg oder eine weiterführende Schule benötigen Menschen in Österreich einen Pflichtschulabschluss. Das ist für junge Flüchtlinge oft ein Problem. Viele kommen ohne Zeugnisse nach Österreich oder konnten ihre Ausbildung im Heimatland nicht abschließen.

In der Volkshochschule in Oberwart haben 13 Jugendliche aus Syrien und Afghanistan den Pflichtschulabschluss nachgeholt. 16 Monate haben sie dafür insgesamt gelernt. „Der Pflichtschulabschluss ist eine sehr wichtige Maßnahme für die Integration. Zunächst geht es darum, die Sprache zu lernen. Wenn es aber darum geht, auch beruflich Fuß fassen zu können, braucht es für viele Asylwerber und Asylberechtigte auch einen Pflichtschulabschluss“, sagt Christine Teuschler von der burgenländischen Volkshochschule.

Berufsorientierung als Teil der Ausbildung

Für die Burgenländische Volkshochschule ist der Lehrgang sehr erfolgreich gewesen: Zwei Absolventen haben bereits eine Arbeitsstelle und zwei Teilnehmer wechseln an eine weiterführende Schule. Ali etwa hat die Aufnahmeprüfung im Gymnasium geschafft. Damit ist er seinem Traum einen Schritt näher gekommen: „Mein Traum war immer auf die Uni zu gehen. Das hat mich motiviert. Zuerst muss ich die Matura machen, und dann auf die Uni gehen. Ich will Medizin studieren, oder vielleicht Chemie“, so Ali.

Während des Lehrgangs werden die Flüchtlinge auch auf den Einstieg in den Beruf vorbereitet. „Ein Modul im Rahmen des Pflichtschulabschlusses ist die Berufsorientierung. Da wird gemeinsam mit den Teilnehmern an ihren Zielen gearbeitet, vor allem auch an realistischen Zielen“, so Teuschler.

Ein Großteil der Teilnehmer des abgeschlossenen Kurses steigt in den Pflegebereich oder in die Gastronomie ein. Einen Sonderlehrgang ausschließlich für Flüchtlinge wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Flüchtlinge können jedoch weiterhin an den Burgenländischen Volkhochschulen ihren Pflichtschulabschluss nachholen.