Hallenhockey macht Schule

Österreich ist Weltmeister - und zwar im Hallenhockey. Dieser Sport ist noch nicht sehr bekannt, wird aber in Burgenlands Schulen gefördert. Bei den Bundesmeisterschaften waren zwei Schulen aus dem Burgenland vertreten.

Sportlich lief es für die beiden burgenländischen Schulen, die HTL Eisenstadt und das Gymnasium Wolfgarten, bei den Bundesmeisterschaften der Hallenhockey Oberstufen-Schülerliga im Eisenstädter Allsportzentrum nicht optimal. Sie teilten sich den siebenten und somit letzten Platz.

Trotz harter Konkurrenz gut verkauft

Im direkten Duell trennen sich die beiden Schulen mit 1:1. Trainer Michael Porics vom Gymnasium Wolfgarten war mit seinem Team zufrieden: „Wir haben da gegen Teams gespielt, die Meisterschaft spielen. Da haben manche Spieler schon Bundesliga-Einsätze. Wir machen das nur im Rahmen des Turnunterrichts, einmal im Monat spielen wir es halt und da haben sie sich wirklich super verkauft.“

Schüler nehmen Hallenhockey-Angebot gerne an

Auch in der HTL Eisenstadt wird Hallenhockey nur im Rahmen des Turnunterrichts angeboten. Das Interesse ist aber vorhanden. Das Angebot wird von den Schülerinnen und Schülern gerne angenommen, so Friedrich Haider-Kroiss, Betreuer des Teams der HTL Eisenstadt: „Es ist eine Ballsportart, bei der auch Menschen, die bisher nicht so ballaffin waren, relativ schnell relativ weit kommen. Daher spielen es die Schüler sehr gerne.“

Ganzkörperschutz für den Tormann

Was man braucht, um Hallenhockey ausüben zu können, weiß Maximilian Holler von der HTL Eisenstadt: „Man sollte ein Ballgeschick haben, gut mit einem Schläger umgehen können und Fairness besitzen.“ Die Ausrüstung ist relativ simpel, so Paul Schuster vom Gymnasium Wolfgarten: „Man braucht einen guten Schläger und am besten auch einen Handschuh. Mit diesem Handschuh wird die Hand am besten geschützt.“ Auch taktisches Denken sollte nicht fehlen.

Ein Schläger und ein Handschuh also, schon kann Hallenhockey gespielt werden. Außer man ist Tormann - dann wird es etwas aufwändiger in puncto Ausrüstung, denn der Tormann trägt eine Art Ganzkörperschutz-

Begeisterung für Schulsport Hallenhockey wächst

Seit heuer darf sich das Nationalteam der Herren Weltmeister nennen. Ein Erfolg für diese Sportart - der in Zukunft womöglich für mehr Interesse sorgt, meinte Gerhard Kubassa, Hockey-Referent: „Das Interesse ist ganz groß, gerade auch bei den Schulsportlern merkt man, wie begeistert die sind.“

Der Verband verfolgt auch ein großes Ziel: Aus dem „Schulsport Hallenhockey“ soll ein breit aufgestellter „Vereinssport“ werden. „Es ist sehr wichtig, dass wir in den Schulen viel machen. Es gibt das Projekt ‚Hockey 2020‘. Wir versuchen flächendeckend Schulsport-Hockey voranzubringen“, so Kubassa.

Der Sieg bei den Bundesmeisterschaften in Eisenstadt ging an das Gymnasium Albertus Magnus aus Wien - das sich im Finale gegen das Gymnasium aus Granz/Monsberg durchsetzte. Bei den Mädchen gewann das Gymnasium Bad Vöslau - vor zwei Schulen aus der Steiermark.