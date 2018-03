Aufregung um vermeintlich fehlende WC-Anlage

Kaum in Betrieb sorgt das neue Einkaufszentrum in Siegendorf bereits für skurrile Schlagzeilen. Bei dem 16-Millionen-Euro-Bau sollen die WC-Anlagen für Kunden vergessen worden sein. Der Eigentümer weist das entschieden zurück.

Für Schlagzeilen skurriler Art sorgen derzeit nicht die Geschäfte des neuen Einkaufszentrums, sondern zwei WC-Container auf dem Parkplatz des Areals. Die Container sollen laut einem Zeitungsbericht der „Kronen Zeitung“ rasch herangekarrt worden sein, da beim Bau des Zentrums keine Toiletten für Kunden geplant worden seien - offenbar ein Baufehler.

ORF

WC-Anlagen vom Eigentümer freiwillig bereitgestellt

Alles Blödsinn, kontert der Eigentümer Peter Krenmayr: „Bei diesen WC-Anlagen war es so, dass wir diese schon vor der Eröffnung am Parkplatz stehen hatte. Sie sind sehr gut angenommen worden. Laut burgenländischer Bauordnung bräuchte man für ein Center mit 7.500 Quadratmetern keine eigene WC-Anlage, aber es wurde für den Kunden ausreichend vorgesorgt.“ Zusatzlicht gebe es auch in zwei Geschäftslokalen jeweils Kundentoiletten, so Krenmayr.

ORF

Container eigentlich nur Übergangslösung

Die Container sollen zudem nur als Übergangslösung dienen, bis im Juni ein Cafe und ein Restaurant eröffnen, die jeweils Toiletten haben werden. „Es war ein zusätzlicher Service, den wir nicht machen hätten müssen. Aber wir haben im Interesse des Kunden das gemacht.“

ORF

Beschwerden habe es jedenfalls keine gegeben. Abseits der WC-Diskussion sei man bisher mit Geschäftsverlauf sehr zufrieden. Im Einkaufszentrum sind 13 Shops vertreten. Das Angebot reicht von Lebensmittelmärkten, über Bekleidungsgeschäfte bis zum Schreibbedarf - mehr dazu in „Intro“: Millionenprojekt in Siegendorf.

ORF

100 Arbeitsplätze sind in dem Einkaufszentrum entstanden, ein Großteil davon für Menschen aus der Region.