„Heiliger Bim Bam“: Pilgerreise gewonnen

Die letzten Wochen hat man jeden Tag in der Früh in Radio Burgenland Kirchenglocken gehört. Der Grund: das Ratespiel „Heiliger Bim Bam“. Heute in der Früh war das Finale. Roswitha Stainzer hat die ökumenische Pilgerreise gewonnen.

Beim Ratespiel „Heiliger Bim Bam“ konnten die Zuhörer erraten, welche Kirchenglocken aus dem Burgenland man gerade im Radio hört. Unter allen Tagessiegern wurden zwei Finalisten gezogen, die dann am Donnerstagfrüh live im Radiostudio gegeneinander antraten.

Video vom Gewinnspiel in Radio Burgenland

Roswitha Stainzer aus Oberpullendorf und Reinhold Michlits aus Wallern mussten im Finale zeigen, wie gut sie die burgenländischen Kirchenglocken wirklich kennen. ORF Burgenland-Redakteure Sabine Lentsch und Marin Berlakovich unterstützten die Kandidaten mit Hinweisen, und einer führte zum Sieg.

Beistand von Kirchenoberhäuptern

Seelischen Beistand gab es es von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und Superintendent Manfred Koch. Ein besonderes Zuckerl gab es dann für den Zweitplatzierten Reinhold Michlits: Er kann zu einem vergünstigten Preis an der Pilgerreise teilnehmen.

21 Glocken gab es in den letzten Wochen zu erraten. Einige Zuhörer haben das ganz ohne Hinweise geschafft. Die Vorfreude auf die Pilgerreise ist bei Roswitha Stainzer jedenfalls groß.