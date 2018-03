Minister-Besuch: Faßmann fordert NMS-Reform

Der parteifreie, von der ÖVP nominierte Bildungsminister Heinz Faßmann absolviert am Mittwoch seinen Antrittsbesuch im Burgenland, unter anderem im Kindergarten Steinbrunn. Dort sprach er auch über die NMS-Reform.

Der Kindergarten in Steinbrunn ist auch in der Karwoche geöffnet, was im Burgenland eher die Ausnahme ist. Der zuständige Minister Heinz Faßmann zeigte sich angetan und informierte sich genau über das pädagogische Konzept.

ORF

Zusammen Lösung für Ganztagsschule finden

Kindergärten sollten als vorschulische Bildungseinrichtung gesehen werden, nicht nur als Ort der Kinderaufbewahrung, so Faßmann. Zur aktuellen Diskussion um die Ganztagsschule und die Forderung des Gemeindebundes, der Bund sollte das Budget für den Ausbau der Ganztagsschulen nicht zeitlich strecken, sondern eher mehr Geld dafür zur Verfügung stellen, sagte Heinz Faßmann.

ORF

„Das ist immer das Einfachste, vom Bund mehr zu verlangen, aber an der Kompetenzverteilung nichts verändern zu wollen. So, glaube ich, geht es nicht, da muss man zusammen eine Lösung finden. Aber es kann nicht immer nur sein, dass der eine zahl und der andere anschafft“, so der Bildungsminister.

ORF

Neue Mittelschule reformieren aber nicht abschaffen

Die Schulform Neue Mittelschule will Faßmann reformieren, aber nicht gänzlich abschaffen. Es werde kein Zurück zur alten Hauptschule geben, betonte der Minister. Begleitet wird er am Mittwoch von einer Schar von ÖVP-Politikerinnen und -Politikern.

ORF

Steiner fordert mehr Technik im Kindergarten

ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner lässt mit einem Vorschlag zu den Kindergärten aufhorchen. Es sollte dort nicht nur Puppen- und Bastelecken geben, die Kinder sollten auch mit Technik, Naturwissenschaften und Informatik konfrontiert werden.

ORF

„Da geht es ja um eine spielerischen Zugang und es gibt ja jetzt schon Initiativen, aber eben nicht durchgeplant. Es gibt übrigens auf der Pädagogischen Hochschule auch Weiterbildungsmöglichkeiten für Kindergärtner und Volksschullehrer. Und ich glaub da sollte man differenzieren, genau aus diesem Grund, dass man wirklich speziell für Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen eine eigene Weiterbildungsschiene in diesem Bereich anbietet“, so Steiner.

Am Mittwochnachmittag ist Bildungsminister Faßmann im Bezirk Oberwart unterwegs.

SPÖ zu Sparplänen in der Bildung

SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon warnt vor Kürzungen der Bundesregierung bei Kinderbetreuung und Bildung. Gerade das Burgenland sei von den Plänen der ÖVP schmerzhaft betroffen. Bei den Neuen Mittelschulen stehe das Teamteaching auf der Kürzungsliste, bei der Kinderbetreuung wolle sich der Bund aus der Mitfinanzierung stehlen. Salamon fordert eine Kurskorrektur der Volkspartei.