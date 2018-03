Neue Geschäftsführerin für „Heinzelfrauen“

Der Verein „Heinzelfrauen“ in Mattersburg hat mit Eva Hombauer ab erstem April eine neue Geschäftsführerin. Der Verein vermittelt langzeitarbeitslose Frauen an Haushalte, die Reinigungshilfen brauchen.

Die bisherige Geschäftsführerin des Vereins „Heinzelfrauen“ in Mattersburg, Doris Sebesta, wechselt zu „Pro Mente“ Burgenland: „Die Geschäftsleitung habe ich die letzten zwei Jahre gemacht. Das Projekt ist ganz, ganz toll, aber manchmal ist die Zeit einer Veränderung da.“

ORF

Verein mit 18 Frauen voll ausgelastet

Neue Geschäftsführerin der „Heinzelfrauen“ ist die 34-jährige Eva Hombauer aus Baumgarten, die seit zweieinhalb Jahren im Verwaltungsbereich des Vereins arbeitet: „Unser Hauptziel ist es, unsere Frauen in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.Wir machen Raumpflege bei unseren Kundinnen und Kunden und bieten auch ein Bügelservice an. Derzeit sind wir mit 18 Frauen voll ausgelastet.“

ORF

Tätigkeit als Übergangszeit in neuen Job

Die Tätigkeit bei den „Heinzelfrauen“ ist auf ein paar Monate begrenzt. Die Frauen sollen andere Jobs finden. Sie werden beispielsweise von einer Sozialpädagogin unterstützt. Die „Heinzelfrauen“ wurden 1997 gegründet, mehr als 600 arbeitslose Frauen wurden seither betreut. Der sozialökonomische Verein wird zu einhundert Prozent vom Arbeitsmarktservice Burgenland gefördert. Die ÖVP-FPÖ-Regierung will Programme kürzen, ob das für die „Heinzelfrauen“ beunruhigend ist? „Das gibt einem natürlich schon zu denken, das ist ganz klar. Momentan betrifft das uns noch nicht. Was die Zukunft bringen wird, werden wir dann sehen“, so Hombauer.

Im Vorjahr haben siebzig Prozent der Frauen, die bei den „Heinzelfrauen“ als Putzhilfen gearbeitet haben, wieder Jobs gefunden.