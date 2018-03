Ernte: Erstes Gemüse der Saison

Viele Konsumenten warten schon sehnsüchtig auf das erste heimische Gemüse. In ein paar Tagen beginnen die Gemüsebauern im Seewinkel mit der Haupternte und beliefern die Supermärkte und Geschäfte mit knackigem Gemüse aus der Region.

Die verschiedenen Paprika und Pfefferonisorten in den Glashäusern in Pamhagen werden jedes Jahr Ende März für den Handel geerntet. Ende März ist der früheste Termin, um die Märkte mit regionalen Produkten versorgen zu können. „Der Hauptgrund ist eigentlich, weil die Tage im Winter für die Produktion zu kurz sind, wir haben zu wenig Licht. Wir gehen daher Anfang Dezember pflanzen und wenn die Pflanze schon im Ertrag ist - Anfang März - ist genug Tageslicht für die optimale Produktion da“, sagte Johann Thell, Gemüseproduzent in Pamhagen.

ORF

Neben den klassischen Paprika und Pefferonisorten werden heuer verstärkt besondere Züchtungen angeboten. „Die Kunden wollen generell gerne spezielle Sachen. Das Mini-Gemüse ist sehr beliebt - das sind kleine, spitze, süße Paprika in rot, gelb und orange. Wir haben auch noch pikante Pfefferoni in drei Farben und große, süße Spitzpaprika. In Summe suchen die Kunden Alternativen zu den Block-Paprika“, so Thell.

Verschiedene Sorten gefragt

In den Glashäusern in Tadten gedeihen die ersten Paradeiser der Saison. Für die 40 Mitarbeiter beginnt dieser Tage die Haupternte. So wie beim Paprika wurden bei den Paradeisern verschiedene Sorten angebaut, um den Kundenwünschen entgegenzukommen.

„Früher war es undenkbar, dass von einer Sorte so eine Variation im Geschäft ist. Jetzt gibt es bei den Paradeisers von Mini-Cherrys über Cocktail bis hin zu den größten Paradeisern Ware“, so Walter Sattler, Gemüseproduzent in Tadten. In der Karwoche wird das Gemüse aus heimischer Produktion im Handel erhältlich sein. Allerdings ist zu Beginn der Saison die Nachfrage nach heimischen Spezialitäten größer als das Angebot.