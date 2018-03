Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bei zwei Verkehrsunfällen zwei Personen verletzt worden. In Mönchhof verursachte ein Mann einen Verkehrsunfall weil er einem Hasen ausweichen wollte, bei Unterwart kam ein Mann von der Straße ab.

Gegen 5.45 Uhr kam ein Pkw-Lenker aus zunächst ungeklärter Ursache bei Unterwart (Bezirk Oberwart) mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Der Mann erlitt laut Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) schwere Verletzungen. Er wurde in das Oberwarter Krankenhaus gebracht.

Etwa zwei Stunden zuvor verursachte ein Autofahrer in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) in Richtung Ostautobahn A4 einen Verkehrsunfall, weil er einem Hasen ausweichen wollte, teilte eine Sprecherin der LSZ der APA mit. Der Mann kam mit leichten Blessuren davon und wurde mit der Rettung ins Spital nach Eisenstadt gebracht.