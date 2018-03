180 Erlebnisse - Naturparke hautnah erleben

Die sechs burgenländischen Naturparke haben auch heuer wieder ein Programm mit Tipps für Ausflüge und Führungen zusammengestellt. Die Infos zu den Aktivitäten sind in der Broschüre „Naturparkerlebnisse“ zusammengefasst.

Die Natur erleben und sich vom Alltag erholen - dieses Angebot machen die sechs burgenländischen Naturparke ihren Besucherinnen und Besuchern. Heuer laden sie zu Führungen zu mehr als 180 Naturerlebnissen an mehr als 560 Fixterminen ein, sagte Thomas Böhm vom Regionalmanagement Burgenland.

Gemeinsames Reservierungssystem geplant

„Das war immer unser Schwachpunkt, dass wir zu wenig fixe Termine hatten. Das wurde in den letzten zwei, drei Jahren immens verbessert“, so Böhm. Jetzt arbeite man an einem gemeinsamen Reservierungssystem, was jeder Naturpark alleine nicht schaffen könnte.

Naturparke im Burgenland: Naturpark Geschriebenstein-Írottkö

Naturpark Landseer Berge

Naturpark Neusiedler See - Leithagebirge

Naturpark Raab-Őrség-Goričko

Naturpark Rosalia-Kogelberg

Naturpark Weinidylle

Angebot für alle Altersgruppen und Regionen

Die Natur solle geschützt, aber auch genutzt und erlebt werden, sagte Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) und zählt einige der heurigen Programmpunkte in den Naturparken auf: „Da geht es von Segway-Touren über Stand-up-Paddling bis zu Vogelstimmenwanderungen - für Jung und Alt, von Nord bis Süd - da ist für jeden etwas dabei.“

Naturerlebnis als Bindeglied zur Saisonverlängerung

Für Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ) ist das Naturerlebnis ein wichtiges Bindeglied zur Saisonverlängerung im Burgenland: "In meiner Heimatgemeinde Illmitz bringt das „Birdwatching" ungefähr 5.000 hochwertige Nächtigungen Ende März, Anfang April, gerade jetzt in dieser Zeit, wo sonst touristisch nicht wirklich viel los wäre.“

Angebote für Menschen mit Behinderungen

Der Naturpark Geschriebenstein-Írottkö bemüht sich besonders um attraktive Angebote für Menschen mit Behinderungen. „Der Vogelturm ist auch für Rollstuhlfahrer relativ leicht erklimmbar - auch die Sanitäranlagen sind darauf ausgerichtet, oder der Baumwipfelweg in Althodis ist ein Erlebnis für Menschen mit Einschränkungen“, so Engelbert Kenyeri, Obmann des Nationalparks Geschriebenstein-Irottkö.

Broschüre „Naturparkerlebnisse 2018“

Die Broschüre „Naturparkerlebnisse 2018“ gibt es in den Naturparken, in Tourismus-Büros und sie kann gratis beim Regionalmanagement Burgenland Pinkafeld angefordert werden.

