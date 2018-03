Diskussion über Markt-Verlegung

In Neusiedl am See wird über die Verlegung des Krämermarktes diskutiert. Dabei sollen nun die Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden.

Die SPÖ Neusiedl am See, mit Bürgermeisterin Elisabeth Böhm an der Spitze, will den Krämermarkt vom Zentrum an seinen Ursprungsort in der Kalvarienbergstraße verlegen, weil es durch den Markt immer wieder zu einem Verkehrschaos komme. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag sollte über einen entsprechenden Antrag abgestimmt werden.

Abgestimmt wurde dann laut ÖVP über einen Abänderungsantrag von Vizebürgermeister Thomas Halbritter (ÖVP). Dieser Antrag sei von ÖVP und Grünen mehrheitlich angenommen worden. Der Infrastrukturausschuss solle nun ein Konzept erarbeiten, wie der Markt künftig aussehen soll. In weiterer Folge sollen Bevölkerung, Gewebetreibende und Marktfahrer eingebunden werden, heißt es von der ÖVP. Man sei nicht gegen eine Verlegung, es sollten aber alle Beteiligten mitreden können.

Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) sieht das anders. Die Verlegung des Marktes sei von ÖVP und Grünen abgelehnt worden, schreibt sie in einer Aussendung. „Ich hätte mir erwartet, dass alle Parteien einer gemeinsamen, vernünftigen Lösung im Sinne der Neusiedlerinnen und Neusiedler zustimmen“, so Böhm - mehr dazu in Krämermarkt soll aus Zentrum raus.

