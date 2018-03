Raubüberfall auf Eisenstädter Wettbüro

Ein Raubüberfall auf ein Wettbüro hat sich in der Nacht auf Freitag in Eisenstadt ereignet. Ein bewaffneter Mann erbeutete dabei Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Eine Alarmfahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg.

Der maskierte und mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnete Mann betrat am Donnerstag um 23.51 Uhr das Eisenstädter Wettbüro. Der 1,70 bis 1,80 Meter große Räuber trug einen grauen Parka, einen blauen Kapuzensweater, eine Sturmhaube sowie auffällige silberfarbene Turnschuhe, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland Freitagfrüh.

Großfahndung im Bezirk

Der Mann forderte von einen Mitarbeiter des Wettbüros Bargeld. Danach flüchtete der Unbekannte. Die Polizei leitete sofort eine Alarmfahndung ein, die aber ohne Erfolg blieb. An der Fahndung waren nicht nur sämtliche verfügbare Polizeieinheiten des Bezirks Eisenstadt-Umgebung beteiligt, sondern auch ein Hubschrauber samt Nachtsichtgerät und Polizeihunde. Die Ermittlungen führt nun die Raubgruppe des Landeskriminalamtes Burgenland. Bei dem Raubüberfall wurde niemand verletzt.