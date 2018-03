Krämermarkt soll aus Zentrum raus

Der Krämermarkt in Neusiedl am See soll raus aus der Innenstadt - so will es zumindest die Bürgermeisterin der Stadt, Elisabeth Böhm (SPÖ). Am Donnerstag soll über einen entsprechenden Antrag im Gemeinderat abgestimmt werden.

Der Krämermarkt sorge jeden Monat für ein Verkehrschaos in Neusiedl am See, argumentiert Böhm. Deshalb möchte die Bürgermeisterin den Markt wieder an seinen Ursprungsort in der Kalvarienbergstraße verlegen. Sie wolle damit vor allem die Sicherheit der Kinder gewährleisten, es gehe um den Straßenverkehr vor den Schulen und vor dem Kindergarten.

Auch einige Gewerbetreibenden hätten sich für die Verlegung des Marktes ausgesprochen, weil sie laut einer Auswertung an einem Markttag Einbußen hätten. Dazu kämen noch hohe Kosten für die Gemeinde für die Vorbereitung der vielen Verkehrszeichen und Straßensperren, so Böhm.

ÖVP will Markt im Zentrum lassen

Vize-Bürgermeister Thomas Halbritter (ÖVP) will den Krämermarkt im Zentrum lassen. Er sehe zwar die Verkehrsprobleme, wolle aber die Bürger mehr in die Entscheidung einbinden und auf keinen Fall eine Hauruck-Entscheidung, wie er sagte.

Für die FPÖ Neusiedl steht die Sicherheit im Vordergrund. Man werde der Verlegung deshalb zustimmen, so Herbert Denk (FPÖ). Die Grünen in Neusiedl am See haben sich noch nicht entschieden. Ob der Krämermarkt verlegt wird, wird sich am Donnerstag bei der Abstimmung im Gemeinderat entscheiden.