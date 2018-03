Lumitech vergibt Lizenzen an Philips

Seit mehr als 20 Jahren erforscht das kleine, innovative Unternehmen Lumitech in Jennersdorf die neue Lichttechnologie LED. Lumitech vergibt nun an Philips Lizenzen für die weltweite Nutzung der in Jennersdorf entwickelten Technologie.

Lumitech bekommt künftig vom Philips-Konzern Lizenzgebühren, profitiert also auch finanziell von der Vereinbarung. Über die Höhe der Lizenz wurde wie üblich Stillschweigen vereinbart. Die Bedeutung der Vereinbarung geht aber weit über das rein Finanzielle hinaus. Der Weltkonzern Philips anerkennt damit die Qualität der Forschungsergebnisse von Lumitech.

Seit 12 Jahren entwickelt die Firma in Jennersdorf die sogenannte Pi-LED-Technologie, sie hält dafür auch Patente. Es geht um eine Technologie, die das natürliche Tageslicht möglichst genau imitiert. Mit der Lizenzvergabe an Philips dringt die PI-LED-Technologie nun in Märkte vor, die Lumitech bisher verschlossen waren, sagte Stefan Tasch, Mitbegründer und Geschäftsführer von Lumitech.

Lumitech will unabhängig bleiben

„Wir haben den Vorteil, dass die Technologie, die wir entwickelt haben - die Pi-LED-Technologie, die es gestattet, das Kunstlicht exakt nach dem Tageslicht nachzustellen - von einem großer Anbieter auf dem Markt anerkannt wird“, so Tasch. Die Lizenzvereinbarung sei kein erster Schritt für eine Kooperation, oder gar eine Übernahme von Lumitech durch Philips, betonte Tasch.

Lumitech will weiter unabhängig bleiben. Das wirtschaftliche Umfeld sei derzeit sehr günstig, so Tasch. Lumitech war vor 21 Jahren die Keimzelle der LED-Forschung in Jennersdorf. Rund um das Unternehmen siedelten sich noch weitere LED-Firmen an, die derzeit insgesamt rund 200 Mitarbeiter haben.

