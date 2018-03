Weine für Landesweinprämierung gesucht

Am Mittwoch und Donnerstag können Winzer ihre Weine in Kleinhöflein und in Güssing für die Landesweinprämierung der Landwirtschaftskammer einreichen. Zugelassen sind nur Qualitätsweine mit staatlicher Prüfnummer.

Im vergangenen Jahr haben Burgenlands Winzerinnen und Winzer genau 1.415 Weine zur Prämierung eingereicht. 566 davon konnten eine Goldmedaille erreichen. Geprüft und bewertet werden Weiß- und Rotweine, Süßweine und Sekt. Die Landesweinprämierung sei der wichtigste Weinwettbewerb im Burgenland, sagte Verena Klöckl von der Landwirtschaftskammer.

„Man hört auch immer wieder in Winzerkreisen, dass diese Bewertung einen hohen Stellenwert hat, vor allem auch deshalb, weil der Wein neutral verkostet wird und der Verkoster nicht zuordnen kann, welchen Wein er im Glas hat. So soll es auch sein - eine Blindverkostung - damit man auch sagen kann, es wird fair verkostet“, so Klöckl.

ORF

Annahmestelle in Güssing von Vorteil

Abgegeben werden können die Flaschen im Depotkeller der Landwirtschaftskammer im Eisenstädter Ortsteil Kleinhöflein - Mittwoch und Donnerstag zwischen 8.00 Uhr und 12.00 Uhr. Seit dem vergangenen Jahr gibt es auch eine Annahmestelle in Güssing - ein Vorteil für beide Seiten.

„Das wurde verhältnismäßig gut angenommen und die Winzer sparen sich Zeit. Für uns ist es auch wichtig, dass wir möglichst gebündelt die Weine an diesen beiden Tagen zu bekommen, weil mit der Dateneingabe erst begonnen werden kann, wenn der letzte Wein samt Informationsblättern übernommen wurde“, sagte Klöckl. Die Finalisten und Sieger der Weinprämierung werden am 6. Juni im Schloss Esterhazy in Eisenstadt präsentiert.