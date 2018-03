Alles rund ums Holz in Sankt Kathrein

Holz war einst die Lebensgrundlage vieler Menschen im Burgenland. Der pensionierte Tischlermeister Georg Bruckner setzte der Holzzunft nun ein Denkmal - und zwar mit einem einzigartigen Holz- und Werkzeugmuseum.

Mitten im Sankt Kathrein, einem Ortsteil von Deutsch Schützen (Bez. Oberwart) befindet sich das Holzmuseum. Das ehemalige Wirtshaus beherbergt Burgenlands größte Sammlung von Werkzeugen für die Holzbearbeitung. 200 Jahre Holzwerkzeug-Geschichte sind hier dokumentiert.

ORF

Museum für junge Generation

„Ich fing vor 45 Jahren zu sammeln an, damit ich den den jungen, künftigen Handwerkern zeigen kann, mit welchen Werkzeugen früher gearbeitet wurde und Qualitätsmöbel erzeugt wurden, was heute nicht einmal mehr mit Maschinen machbar ist“, erklärt Bruckner, der die Sammlung zusammentrug. Den verschiedenen Holzberufen, wie etwa Fassbinder, Tischler etc. - ist jeweils ein Raum im Museum gewidmet.

Museumsrundgang Stolz präsentiert Bruckner einige der alten Werkzeuge in seinem aufwendig gestalteten Museum.

Eine Besonderheit ist auch ein Werkzeug-Katalog, der im Jahr 1895 gedruckt wurde. Über 3.000 verschiedene Exponate sammelte der 76-jährige Tischlermeister im Laufe der Jahrzehnte. Vieles schenkten ihm Freunde - zum Beispiel eine alte Bohrmaschine aus dem Jahr 1840. Das Holz- und Werkzeugmuseum in Sankt Kathrein kann gegen Voranmeldung jederzeit besucht werden.

