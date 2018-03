Osterurlaub wieder gefragt

Viele nutzen die Osterferien für einen Kurzurlaub. Auch im Burgenland rüstet sich die Tourismus-Branche für einen Gästeansturm. Nun hängt es nur noch vom Wetter ab, ob dieser Ansturm nun auch wirklich kommt oder ausbleibt.

Burgenland Tourismus habe eine Umfrage unter den Tourismusbetrieben im Burgenland gestartet, erklärt Direktor Hannes Anton. „Alle sind vorsichtig optimistisch, nachdem ja Ostern heuer relativ früh ist. 40 Prozent der Befragten haben schon Buchungen. Bei kaltem Wetter haben die Thermen mit Sicherheit einen hohen Ansturm zu verzeichnen. Wenn es warm ist, wird das Burgenland wahrscheinlich übergehen, weil im Frühjahr alle raus wollen“, so Anton.

ORF

Kurzfristige Buchungen

Der klassische Burgenland-Urlauber bleibt im Schnitt zwei bis drei Tage im Land, macht dafür aber öfter im Jahr Urlaub. Außerdem wird sehr kurzfristig gebucht. „Das ist der österreichische Trend. Die Leute, die mobil sind, mit dem Auto unterwegs sind, schauen zuerst einmal aufs Wetter. Wenn das Wetter passt, entscheiden sie sich. Im unteren Segment, Zwei-bis Drei-Stern-Betriebe, gibt es immer wieder etwas“, erklärt der Direktor.

ORF

Strandurlaube bereits Mangelware

Wer zu Ostern am Strand liegen will, muss schnell sein, denn die Flugplätze auf die Kanaren, nach Mallorca und Ägypten sind schon knapp, heißt es aus den burgenländischen Reisebüros. Gut gebucht sind zu Ostern auch Städtereisen und Kreuzfahrten. Die Buchungslage sei zu Ostern schon seit Jahren nicht so gut gewesen, erklärt Reiseexperte Reinhard Pfneisl. Das sei generell in den burgenländischen Reisebüros der Fall, heißt es. Vor allem auch für die Hauptsaison im Sommer.

Burgenländer heuer reiselustiger

Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Burgenländer heuer reiselustiger und geben auch mehr Geld für den Urlaub aus. Die Lieblingsdestinationen sind Griechenland und Spanien. „Wir waren sehr überrascht, im Jänner ist es mit den Buchungen losgegangen, wir sind zufrieden mit der Buchungslage, wie schon Jahre nicht mehr“, so Pfneisl.

Wenn Ostern auf ein früheres Datum fällt, so wie heuer, dann freuen sich die Skiorte Österreichs. Denn dann zieht es noch einige Burgenländer auf die Skipiste. Nach Ostern endet in den meisten Skigebieten die Skisaison.

