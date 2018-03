Start der Akutordinationen im April

Ab April soll es in allen sieben burgenländischen Bezirken Akutordinationen geben, um Patienten außerhalb der Ordinationszeiten der Hausärzte zu versorgen. Die Akutordinationen werden in den Spitälern eingerichtet.

Das Kind bekommt Fieber und braucht einen Hausarzt, aber alle Ordinationen sind schon geschlossen - das ist ein klassischer Fall für eine Akutordination, wie es sie ab 3. April in jedem burgenländischen Bezirk in den Spitälern und in den Rotkreuz-Bezirksstellen Mattersburg und Jennersdorf geben wird.

Dienst zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr

Dort versieht ein Allgemeinmediziner von Montag bis Freitag zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr Dienst. Mit den Akutordinationen sollen Spitalsambulanzen entlastet und der Beruf des Hausarztes durch weniger Nacht- und Bereitschaftsdienste attraktiver gemacht werden.

Doskozil gegen Primärversorgungszentren

Er wolle sich dafür einsetzen, dass Hausarztstellen in der Nähe des Wohnortes erhalten bleiben, so Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er sprach sich am Freitag klar gegen ein System der Primärversorgungszentren aus, bei denen sich mehrere Ärzte an einem Standort zusammentun. „Primärversorgungszentren haben möglicherweise im großstädtischen Bereich ihren Sinn, aber nicht in ländlich strukturierten Bereichen. Daher wird es aus unserer Sicht eine Systematik der Primärversorgungszentren im Burgenland nicht geben, weil diese mittelfristig bedeuten würden, dass Hausärztepraxen reduziert werden würden“, so Doskozil.

2.100 Patienten in Oberwart 2017

Die SPÖ Burgenland will in den kommenden Wochen via Internet und im persönlichen Kontakt über den Ausbau der Akutordinationen informieren. SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon will im Kampf gegen den Hausärzte-Mangel aber auch die Bundesregierung in die Pflicht nehmen: „Es wäre auch für mich eine Lösung - und das verstehe ich wirklich nicht - warum man nicht mehr Studenten studieren lässt.“

In der Akutordination im Krankenhaus Oberwart sind im vergangenen Jahr 2.100 Patienten behandelt worden, ein Drittel von ihnen ist nach der Untersuchung im Spital aufgenommen worden, alle anderen konnten wieder nach Hause.

Links: