„Intro“: Millionenprojekt in Siegendorf

Im Burgenland gibt es bereits 25 Einkaufszentren, jetzt kommt ein neues dazu: Das Einkaufszentrum „Intro“ in Siegendorf bietet einen Mix aus Lebensmittelgeschäften, Textilläden und Gastronomie. 16 Millionen Euro wurden investiert.

Die letzten Bauarbeiten für das Einkaufszentrum an der B16 laufen noch. Insgesamt ziehen zwölf Geschäfte und Lokale ein. Es werde ein ordentlicher Mietermix auf 8.000 Quadratmetern geboten, sagte Projektentwickler Karl Psenicka. Man habe aus dem Drogeriesektor DM gewinnen können, der Textil- und Schuhbereich sei vertreten und es gebe ein Cafe und einen Asiaten, damit man auch etwas essen könne. Beim Einkaufszentrum gibt es an die 400 Parkplätze.

Die Betreiber setzen große Hoffnungen in den Standort des neuen Einkaufszentrums direkt am neuen Turbokreisverkehr. Mehr als 30.000 Autos fahren täglich auf den angrenzenden Straßen. Man brüte schon zehn Jahre über diesen Standort, so Psenicka. Erst durch die Unterstützung des Landes bei der Verkehrserschließung durch die Errichtung des Kreisverkehrs sei die Anbindung möglich geworden.

Hoffen auf Kunden aus Bezirk und Ungarn

Das Einzugsgebiet sei ein Teil von Eisenstadt und natürlich von Steinbrunn, Müllendorf bis Sopron, erklärte der Projektentwickler. Es gebe auch Werbemaßnahmen in Sopron und schon jetzt sehe man, dass viele Ungarn in der Gegend einkaufen würden. Die große Eröffnungsfeier des „Intro“ findet am kommenden Donnerstag statt.

Genau gegenüber von Intro befindet sich schon jetzt ein Einkaufszentrum. Beim ORF-Lokalaugenschein am Donnerstagnachmittag war dort wenig los. Der Besitzer ist die Park Invest Gmbh, ein Teil der Novomatic-Unternehmensgruppe. Man habe für diese Immobilie derzeit noch keine konkreten Pläne, hieß es auf Anfrage des ORF Burgenland.